США откладывают введение санкций против главы совета директоров Национальной медиа группы, бывшей российской олимпийской гимнастки Алины Кабаевой, которую называют любовницей Владимира Путина. Однако пакет санкций против нее уже подготовили.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Они заявили, что Кабаеву подозревают в причастности к сокрытию личного состояния президента РФ за рубежом.

Много американских чиновников считают, что введение санкций против Кабаевой будет воспринято как личный удар по Путину. Так, один из чиновников американского Минфина предположил, что глава РФ может агрессивно отреагировать на введение санкций. Это может привести к дальнейшей эскалации взаимоотношений между Россией и США.

По сообщениям американских чиновников, Министерство финансов США подготовило пакет санкций против Кабаевой, но пока его приостановило его имплементацию. В то же время Кремль отрицает любые отношения между президентом РФ и олимпийской чемпионкой.

Журналисты WSJ также сообщили, что Кабаева имеет трех детей от Путина, хоть они никогда официально это подтверждали. По их данным, она якобы родила первенца в 2015 году в Швейцарии, а затем близнецов — в 2019 году в Москве.

Ранее СМИ сообщали, что в то время, как Владимир Путин развязал полномасштабную войну в Украине, его любовница Алина Кабаева пряталась в Швейцарии с малолетними детьми.

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