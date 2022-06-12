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Факты / Мир / Росія

Последний день России: в Киеве под посольство РФ принесли холодильник в “крови”

Юля Захарченко, редактор ленты
Последний день России: в Киеве под посольство РФ принесли холодильник в “крови”
Фото: Факты ICTV

В Киеве состоялась акция протеста против полномасштабной российской агрессии. Украинские СМИ сообщают, что к посольству России пришли активисты и граждане РФ. Один россиянин даже сжег свой паспорт в знак протеста против агрессии своей страны в Украине.

Возле здания вывесили огромный плакат с надписью Последний день России, а также поставили много крестов на могилы для российских оккупантов и погребальные венки с разными надписями: Земля стекловатой; Путинским ублюдкам.

Возле здания также можно было увидеть холодильники с красной краской, похожей на кровь, унитазы, гильзы и прочее.

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