Последний день России: в Киеве под посольство РФ принесли холодильник в “крови”

Июнь, 12 в 15:04

В Киеве состоялась акция протеста против полномасштабной российской агрессии. Украинские СМИ сообщают, что к посольству России пришли активисты и граждане РФ. Один россиянин даже сжег свой паспорт в знак протеста против агрессии своей страны в Украине.

Возле здания вывесили огромный плакат с надписью Последний день России, а также поставили много крестов на могилы для российских оккупантов и погребальные венки с разными надписями: Земля стекловатой; Путинским ублюдкам.

Возле здания также можно было увидеть холодильники с красной краской, похожей на кровь, унитазы, гильзы и прочее.

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Полномасштабная война России против Украины длится уже 109 сутки. Российские солдаты убивают мирных жителей, наносят ракетные удары по городам, блокируют украинские порты, уничтожают наш урожай, пытаются оккупировать территорию и воруют наше зерно.