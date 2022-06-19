Июнь, 19 в 12:25

НАТО готовится объявить страну-агрессору Россию угрозой миру и стабильности.

Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild. По его словам, НАТО больше не будет говорить о России как о партнере. В ходе саммита в Мадриде в конце июня страну объявят угрозой безопасности.

– Если изменится мир, изменится и НАТО. И мир стал опаснее. Мы скажем, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности, — сказал Столтенберг.

Он также отметил, что Китай также в концепции, ведь его подъем – это вызов интересам, ценностям и безопасности организации.

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В то же время, генсек не видит высокого уровня готовности РФ к применению ядерного оружия.

— Однако, бряцание ядерным оружием со стороны России опасно и безответственно. Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть, и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены, — подчеркнул он.

Кроме того, Столтенберг назвал условие освобождения Украиной оккупированной части Донбасса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 116-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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