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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Ракетные удары по нефтяным объектам и визит Зеленского в Николаев: что происходит на 116-й день войны (онлайн)

Ракетные удары по нефтяным объектам и визит Зеленского в Николаев: что происходит на 116-й день войны (онлайн)

Оккупационные войска РФ атаковали НПЗ и газовые предприятия в разных регионах Украины.

Минобороны Украины сообщило, что состоялся обмен пленными с российской стороной в формате 5 на 5 человек.

Два человека пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу.

Польша может ввести противоракетную защиту для западных областей Украины.

Херсонщину удалось захватить из-за предательства завербованного сотрудника СБУ.

Президент Владимир Зеленский приехал в прифронтовый Николаев, где провел совещание и посетил передовые позиции военных. После этого президент уехал в Одесскую область.

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00:47 - 19 июня

В результате ракетного удара по Кривому Рогу оккупационными войсками потери среди населения. Также в городе есть разрушения.

– Сегодня был прилет нескольких вражеских крылатых ракет в Ингулецкий район Кривого Рога. Я не могу дать всю информацию, но разрушения очень значительны. Есть потери, среди гражданских — двое пострадавших, — заявил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

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00:44 - 19 июня

В Донецкой области за сутки российские захватчики убили одного человека и ранили 11 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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