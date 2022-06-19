Ракетные удары по нефтяным объектам и визит Зеленского в Николаев: что происходит на 116-й день войны (онлайн)
Оккупационные войска РФ атаковали НПЗ и газовые предприятия в разных регионах Украины.
Минобороны Украины сообщило, что состоялся обмен пленными с российской стороной в формате 5 на 5 человек.
Два человека пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу.
Польша может ввести противоракетную защиту для западных областей Украины.
Херсонщину удалось захватить из-за предательства завербованного сотрудника СБУ.
Президент Владимир Зеленский приехал в прифронтовый Николаев, где провел совещание и посетил передовые позиции военных. После этого президент уехал в Одесскую область.
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