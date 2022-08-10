Август, 10 в 12:38

Разведка Минобороны Великобритании заявляет, что Россия для поддержки боевых действий в Украине могла создать новое формирование сухопутных сил – 3 армейский корпус.

Пунктом базирования армейского корпуса является поселок Мулино в Нижегородской области, что восточнее Москвы.

В оборонном ведомстве предполагают, что Россия будет формировать армейский корпус за счет “добровольческих батальонов”.

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– Российские местные политики уже подтвердили, что потенциальным новобранцам, которые будут воевать в Украине, обещают выгодные финансовые условия, – отмечают в британской разведке.

Известно, что пополнить ряды армейского корпуса хотят мужчинами не старше 50 лет и исключительно со средним образованием.

– Обычно армейский корпус в РФ насчитывает 15-20 тыс. военнослужащих. Но в этом случае России вряд ли удастся найти такое количество людей из-за нехватки энтузиастов, которые бы добровольно согласились участвовать в боях в Украине, – испытают в Минобороны Великобритании.

Учитывая это, в оборонном ведомстве сомневаются, что новое формирование сухопутных сил будет иметь решающее значение для России в войне против Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence