Взрывы на авиабазе РФ в Крыму и обстрелы Днепра: что происходит на 168-й день войны (онлайн)

На территории российской авиабазы ​​в Новофедоровке в аннексированном Крыму раздалась серия мощных взрывов. Известно о гибели не менее одного и ранения 9 гражданских.

Россия назвала причиной взрывов случайную “детонацию боеприпасов”. Американское издание The New York Times со ссылкой на неназванного украинского должностного лица пишет, что российская база в Крыму была атакована Вооруженными силами Украины из оружия “исключительного украинского производства”. Украинские власти не взяли на себя ответственность за инцидент в Новофедоровке, но и прямо не отрицали причастность к нему.

В российской государственной компании Транснефть заявили, что с 4 августа остановлена ​​прокачка российской нефти по ветке нефтепровода Дружба через Украину в Венгрию, Чехию и Словакию.

Глава украинской энергогенерирующей компании Энергоатом Петр Котин заявляет, что Россия начала процесс подключения захваченной Запорожской атомной станции к своей энергосистеме.