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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Взрывы на авиабазе РФ в Крыму и обстрелы Днепра: что происходит на 168-й день войны (онлайн)

Взрывы на авиабазе РФ в Крыму и обстрелы Днепра: что происходит на 168-й день войны (онлайн)

На территории российской авиабазы ​​в Новофедоровке в аннексированном Крыму раздалась серия мощных взрывов. Известно о гибели не менее одного и ранения 9 гражданских.

Россия назвала причиной взрывов случайную “детонацию боеприпасов”. Американское издание The New York Times со ссылкой на неназванного украинского должностного лица пишет, что российская база в Крыму была атакована Вооруженными силами Украины из оружия “исключительного украинского производства”. Украинские власти не взяли на себя ответственность за инцидент в Новофедоровке, но и прямо не отрицали причастность к нему.

В российской государственной компании Транснефть заявили, что с 4 августа остановлена ​​прокачка российской нефти по ветке нефтепровода Дружба через Украину в Венгрию, Чехию и Словакию.

Глава украинской энергогенерирующей компании Энергоатом Петр Котин заявляет, что Россия начала процесс подключения захваченной Запорожской атомной станции к своей энергосистеме.

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00:31 - 10 августа

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты не имеют системы ПВО на правом берегу на южном направлении.

Об этом Арестович сказал в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, россияне задумали стратегическую оборону Юга, потому что это для них наиболее уязвимое место.

— Взятие Мелитополя — рухнет все: оборона Херсона, оборона Крыма и оборона Мариуполя. Это катастрофа всего, всего, что только есть. Всей войны, всего путинского режима, — считает Арестович.

По его словам, россияне боятся этой катастрофы как огня, поэтому становятся там в оборону.

На вопрос Фейгина, есть ли у захватчиков достаточно средств и сил для обороны, Арестович отметил, что активно горят склады.

— Противорадарными ракетами на правом берегу вынесли все ПВО. Если сейчас начнут гасить войска радиотехнической разведки, то совсем будет весело, — отмечает советник главы ОПУ.

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00:30 - 10 августа

Российские СМИ показали первые видеокадры из поселка Новофедоровка, где сегодня произошли мощные взрывы на военном аэродроме Саки.

Об этом сообщают в соцсетях.

На очень коротеньком видео можно увидеть дотла сожженный самолет оккупантов Су-24.

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