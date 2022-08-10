Взрывы на авиабазе РФ в Крыму и обстрелы Днепра: что происходит на 168-й день войны (онлайн)
На территории российской авиабазы в Новофедоровке в аннексированном Крыму раздалась серия мощных взрывов. Известно о гибели не менее одного и ранения 9 гражданских.
Россия назвала причиной взрывов случайную “детонацию боеприпасов”. Американское издание The New York Times со ссылкой на неназванного украинского должностного лица пишет, что российская база в Крыму была атакована Вооруженными силами Украины из оружия “исключительного украинского производства”. Украинские власти не взяли на себя ответственность за инцидент в Новофедоровке, но и прямо не отрицали причастность к нему.
В российской государственной компании Транснефть заявили, что с 4 августа остановлена прокачка российской нефти по ветке нефтепровода Дружба через Украину в Венгрию, Чехию и Словакию.
Глава украинской энергогенерирующей компании Энергоатом Петр Котин заявляет, что Россия начала процесс подключения захваченной Запорожской атомной станции к своей энергосистеме.