Путин тайно сменил командующего Черноморским флотом РФ – ISW

Август, 18 в 9:39

После серии мощных взрывов на военных объектах в оккупированном Крыму российский режим, похоже, теряет уверенность в безопасности полуострова и 17 августа тайно сменил командующего ЧФ РФ адмирала Игоря Осипова на вице-адмирала Виктора Соколова.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на источники.

– Однако российское информационное пространство явно стремилось сохранить высокий уровень секретности назначения Соколова из-за заявленной угрозы “террористической опасности” в Севастополе, – отмечают военные аналитики.

По их данным, недавние удары по российским военным объектам в Крыму, вероятно, “привели российские силы в состояние повышенной боевой готовности и к реструктуризации состава сил, тылового обеспечения и руководства российской группировки в Крыму с целью смягчения последствий дальнейших ударов”.

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Они также считают, что РФ, скорее всего, представит эти удары как террористические акты, чтобы сместить информационный нарратив с нарушений Россией международного права и призывов Запада объявить ее государством — спонсором терроризма.

Накануне украинская разведка сообщила, что РФ после последних взрывов в Крыму начала срочно перемещать свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и в Россию.

В частности, речь идет о перемещении не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.

Источник: ISW