Ставленники Кремля в Крыму срочно покинули полуостров — СМИ

Август, 17 в 23:24

Кремлевские ставленники в Крыму сбежали с полуострова. В ночь на 17 августа выехали “премьер” Сергей Аксенов и спикер “Государства Крыма” Владимир Константинов.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в разведке.

По данным телеканала, бегство произошло после того, как обоим оккупантам позвонил куратор из Москвы.

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Для “эвакуации” в ночь на 17 августа оккупанты перекрывали Керченский мост.

Украинским спецслужбам известны не только детали побега, но и конкретное местонахождение указанных гауляйтеров.

Куратор из Москвы сообщил оккупантам о вероятной опасности для их жизней, после чего ставленники Кремля начали спешно вывозить с полуострова своих женщин и детей. 24 канал пишет, что гауляйтеры вывезли даже своих любовниц, уезжавших в автомобилях с охраной.

В течение всей ночи персонал так называемого премьера оккупированного Крыма уничтожал документы.

Семьи гауляйтеров в данный момент находятся в Ростове, где поселились в одной из гостиниц, сообщает телеканал.

– Активно заливают страх в местных ресторанах и празднуют собственное “спасение”. О возвращении на полуостров пока не идет речь, – рассказали источники издания.

Телеканал утверждает, что по данным разведчиков, оккупационные “власти” Крыма распорядились выкладывать сфабрикованные видео в соцсети и СМИ. Записи будут якобы записаны в Крыму.