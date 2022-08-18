Ставленники Кремля в Крыму срочно покинули полуостров — СМИ
Кремлевские ставленники в Крыму сбежали с полуострова. В ночь на 17 августа выехали “премьер” Сергей Аксенов и спикер “Государства Крыма” Владимир Константинов.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в разведке.
По данным телеканала, бегство произошло после того, как обоим оккупантам позвонил куратор из Москвы.
Для “эвакуации” в ночь на 17 августа оккупанты перекрывали Керченский мост.
Украинским спецслужбам известны не только детали побега, но и конкретное местонахождение указанных гауляйтеров.
Куратор из Москвы сообщил оккупантам о вероятной опасности для их жизней, после чего ставленники Кремля начали спешно вывозить с полуострова своих женщин и детей. 24 канал пишет, что гауляйтеры вывезли даже своих любовниц, уезжавших в автомобилях с охраной.
В течение всей ночи персонал так называемого премьера оккупированного Крыма уничтожал документы.
Семьи гауляйтеров в данный момент находятся в Ростове, где поселились в одной из гостиниц, сообщает телеканал.
– Активно заливают страх в местных ресторанах и празднуют собственное “спасение”. О возвращении на полуостров пока не идет речь, – рассказали источники издания.
Телеканал утверждает, что по данным разведчиков, оккупационные “власти” Крыма распорядились выкладывать сфабрикованные видео в соцсети и СМИ. Записи будут якобы записаны в Крыму.
— По всей вероятности, для решения определенных задач гауляйтеры могут возвращаться на несколько часов, но, похоже, отныне будут жить в России, — пишет телеканал.