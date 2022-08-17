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Факты / Украина

После “бавовны” в Крыму россияне срочно эвакуируют свои самолеты и вертолеты в РФ – ГУР

Анастасия Гевко, редактор ленты
После “бавовны” в Крыму россияне срочно эвакуируют свои самолеты и вертолеты в РФ – ГУР
Фото: Depositphotos

Российские агрессоры после последних взрывов в Крыму срочно начали перемещать свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и в Россию.

Об этом в среду, 17 августа, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

– Оккупанты проводят мероприятия по частичному перемещению авиационной техники с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ. Такая активность отмечена после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного полуострова Крым, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа), – говорится в сообщении.

В частности, отмечается перемещение не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.

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11 августа к аэродрому Гвардейское было переброшено:

  • 5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);
  • 5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).

17 августа отмечен перелет:

  • 3 вертолета КА-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонес;
  • 3 вертолета КА-27 из состава 318 ОСмАП в Севастополь;
  • 8 вертолетов в Краснодар.
  • 3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (СмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ВО в Приморско-Ахтарск;
  • 3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск) 1 СмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарск;
  • 5 самолетов CУ-27/30СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 СмАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;
  • самолета, вероятно МиГ-31, в Геленджик;
  • 2 самолета, вероятно МиГ-31, в Кущевск;

В ведомстве отметили, что у одного из самолетов МИГ-31 возник пожар во время перелета – вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования.

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