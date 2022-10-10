Октябрь, 10 в 14:35

В России снова бавовна. В нескольких областях РФ зафиксированы взрывы на военных объектах и складах.

Об этом сообщили в Telegram-канале Вооруженные силы Украины.

В частности сообщается о бавовне в Белгородской, Курской и Брянской областях:

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Белгородская область — попадание по скоплению C-300.

область — попадание по скоплению C-300. Курская — попадание в центр управления дронами.

— попадание в центр управления дронами. Брянская — попадание по полигону с мобилизованными.

Также известно о возгорании крупного военного арсенала ВМФ под Ярославлем.

Напоминаем, 8 октября 2022 года в оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв в районе Крымского моста. В результате, часть автомобильного моста была разрушена.