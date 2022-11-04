РФ использует Курскую АЭС для хранения ракетного вооружения и дронов – разведка
Российские военные используют территорию курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет.
По информации Главного управления разведки Украины, в течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия Курскатомэнергоремонт в районе поселка Иванино Курской области представители Вооруженных сил РФ завозили ракеты в комплексы С-300.
Также в конце октября было замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом.
В разведке не исключают, что этот объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС (город Курчатов), используется россиянами в военных целях.
Они могут делать это для скрытого размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранских беспилотников. Также не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет.
В ГУР убеждены, что данная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций, прежде всего – МАГАТЭ.
Источник: ГУР
Фото: ГУР