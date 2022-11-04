Ноябрь, 04 в 14:13

Российские военные используют территорию курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет.

По информации Главного управления разведки Украины, в течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия Курскатомэнергоремонт в районе поселка Иванино Курской области представители Вооруженных сил РФ завозили ракеты в комплексы С-300.

Также в конце октября было замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом.

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В разведке не исключают, что этот объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС (город Курчатов), используется россиянами в военных целях.

Они могут делать это для скрытого размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранских беспилотников. Также не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет.

В ГУР убеждены, что данная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций, прежде всего – МАГАТЭ.

Источник: ГУР

Фото: ГУР