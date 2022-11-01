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Факты / Україна

Захватчики установили военное оборудование на крыше пятого энергоблока ЗАЭС — разведка

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

Российские захватчики на Запорожской АЭС аннулируют пропуски украинского образца для персонала, а на крыше одного из энергоблоков установили военное оборудование.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты выдвинули условие лицензированным сотрудникам оперативной смены ЗАЭС, что до 2 ноября они должны определиться относительно подписания или отказа от контракта с Росатомом. Другим работникам станции дали срок до 1 декабря 2022 года.

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— Сообщено, что в ближайшее время будут аннулированы пропуска на станцию ​​украинского образца. Инженерно-технических работников станции на рабочие места не допускают. Доступ имеют только оперативные работники (смена управления), — сообщает разведка.

В ГУР также сообщили, что в Энергодар прибыли “кадыровцы”, которые патрулируют группами от 15 до 20 человек. В городе практически отсутствует мобильная связь, а находясь на улице после 15:00, есть вероятность попасть под фильтрационные мероприятия.

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Кроме этого оккупанты установили оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки на крыше пятого энергоблока.

На промзоне ЗАЭС размещено очередное смену оккупантов — командный состав разместили по городу в квартирах выехавших местных жителей.

В Энергоатоме недавно сообщалось, что большинство работников ЗАЭС, оставшихся работать на временно оккупированной АЭС, отказываются подписывать контракты с российским Росатомом.

По данным украинского регулятора, лишь около сотни человек из 6,7 тыс. человек подписали документы, и это преимущественно из-за усиленного давления россиян.

Источник: ГУР
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