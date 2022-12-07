Не только Курская: еще одна область РФ готовится к обороне на границе с Украиной
Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль своей международной границы с Украиной.
В частности известно, что работы продвигаются и вглубь Белгородской области.
К слову, накануне губернатор области Вячеслав Гладков объявил о создании местных “отрядов самообороны” и лично вместе со своим заместителем Владимиром Базаровым проверил строительство “засечной белгородской полосы”.
В разведке Минобороны Великобритании уверены: хотя траншеи в Белгороде, по сообщениям, якобы начали копать еще с апреля 2022 года, новые конструкции, вероятно, более сложные.
Такие системы, считают в оборонном ведомстве, предназначены для отражения механизированного нападения.
– Существует реалистичная вероятность, что российские власти способствуют подготовке к обороне на международно признанной территории России, чтобы разжечь патриотические чувства среди своих граждан, – предполагают британские разведчики.
В то же время, в Минобороны Великобритании не исключают, что такие приготовления, очевидно, иллюстрируют настоящее, но ошибочное убеждение некоторых российских руководителей в том, что существует реальная угроза вторжения украинских войск.
– Само решение России вторгнуться в Украину доказывает, что дефицит стратегической оценки является одним из критических недостатков центральной российской правительственной архитектуры, – анализируют проблемы РФ в Минобороны Великобритании.
Беспристрастный официальный анализ, добавляют британские разведчики, почти наверняка часто подрывается склонностью к групповому мышлению и политически целесообразным выводам.
Напомним, что 7 декабря в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о том, что в российском Курске и области ходят слухи о возможном вторжении Вооруженных сил Украины.
На фоне таких слухов в приграничных с Украиной районах прибегают к фортификационному оборудованию оборонных позиций.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Настоящий Гладков