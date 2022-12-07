Декабрь, 07 в 11:04

Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль своей международной границы с Украиной.

В частности известно, что работы продвигаются и вглубь Белгородской области.

Сейчас смотрят

К слову, накануне губернатор области Вячеслав Гладков объявил о создании местных “отрядов самообороны” и лично вместе со своим заместителем Владимиром Базаровым проверил строительство “засечной белгородской полосы”.

В разведке Минобороны Великобритании уверены: хотя траншеи в Белгороде, по сообщениям, якобы начали копать еще с апреля 2022 года, новые конструкции, вероятно, более сложные.

Не только Курская: еще одна область РФ готовится к обороне на границе с Украиной / 4 фотографии

Такие системы, считают в оборонном ведомстве, предназначены для отражения механизированного нападения.

– Существует реалистичная вероятность, что российские власти способствуют подготовке к обороне на международно признанной территории России, чтобы разжечь патриотические чувства среди своих граждан, – предполагают британские разведчики.

В то же время, в Минобороны Великобритании не исключают, что такие приготовления, очевидно, иллюстрируют настоящее, но ошибочное убеждение некоторых российских руководителей в том, что существует реальная угроза вторжения украинских войск.

– Само решение России вторгнуться в Украину доказывает, что дефицит стратегической оценки является одним из критических недостатков центральной российской правительственной архитектуры, – анализируют проблемы РФ в Минобороны Великобритании.

Беспристрастный официальный анализ, добавляют британские разведчики, почти наверняка часто подрывается склонностью к групповому мышлению и политически целесообразным выводам.

Напомним, что 7 декабря в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о том, что в российском Курске и области ходят слухи о возможном вторжении Вооруженных сил Украины.

На фоне таких слухов в приграничных с Украиной районах прибегают к фортификационному оборудованию оборонных позиций.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Настоящий Гладков