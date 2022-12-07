Ползут слухи о вторжении ВСУ: в Курской области РФ возводят оборонные позиции
В российском Курске и области распространяются слухи о возможном вторжении Вооруженных сил Украины.
Такая информация появилась в распоряжении Генерального штаба ВСУ.
На фоне таких слухов, добавляют в Генштабе, в приграничных с Украиной районах прибегают к фортификационному оборудованию оборонных позиций.
Между тем местные средства массовой информации сообщают об увеличении количества погибших оккупантов среди мобилизованных Курской области.
После сведений о потерях войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян.
Напомним, что в последнее время из Курска и области все чаще поступает информация о бавовне.
Так, накануне утром над Курском поднимался густой черный дым, потому что в районе аэродрома горел нефтенакопитель.
Было неспокойно в области и неделю назад.
Два района – Суджанский и Кореневский – несколько часов были обесточены из-за серии взрывов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 287-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР