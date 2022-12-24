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Россия выпустила около 540 из 1 700 переданных Ираном дронов Shahed — Буданов

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Россия выпустила около 540 из 1 700 переданных Ираном дронов Shahed — Буданов
Фото: УНИАН, Минобороны

Тегеран отказывается передать Москве баллистические ракеты, но РФ уже получила от Ирана 1 700 беспилотников Shahed.

Об этом в интервью американской газете The New York Times рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

— Иран не спешит это делать по очевидным причинам, ведь как только Россия выпустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится, — сказал Буданов.

По его словам, согласно контракту, заключенному летом, Россия приобрела у Ирана 1,7 тыс. дронов Shahed, которые поставляют траншами.

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Буданов рассказал, что Россия выпустила около 540 беспилотников для тактических ударов вдоль линии фронта и для атак, направленных на электростанции, опоры линий электропередач и электрические подстанции.

По словам руководителя разведки, себестоимость производства составляет около $7 тыс. за единицу, хотя непонятно, сколько Иран в действительности взыскал с России за эти дроны.

Также Буданов оценил возможность повторного наступления войск со стороны Беларуси. По его словам, она остается низкой, но эту вероятность нельзя исключать.

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Источник: NYT
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