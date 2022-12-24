Угроза наступления с территории Беларуси низкая, но ее нельзя исключать — Буданов

Декабрь, 24 в 8:51

На данный момент вероятность повторного наступления войск со стороны Беларуси сохраняется низкой, но эту вероятность нельзя исключать.

Об этом в интервью американской газете The New York Times сказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

— Было бы неправильно сбрасывать со счетов эту вероятность, но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие это (повторное нападение со стороны Беларуси, — Ред.), — сказал он.

По его словам, российские войска не выстроены в штурмовые порядки, а лагеря российских солдат наполняются новомобилизованными гражданскими, которых после завершения подготовки отправляют воевать на Донбасс.

Сейчас смотрят

Он говорит, что в учебных военных лагерях РФ не хватает бронетехники в технически исправном состоянии для проведения атаки.

Буданов отмечает, что россияне создают видимость нападения, в частности, делают это по советскому образцу: набивают в поезда солдат и отправляю к границе Беларуси с Украиной.

Советский Союз применял подобную тактику во время Второй мировой войны, отправляя солдат поездами, чтобы имитировать атаки или отступления. По словам Буданова, недавно в Беларуси один поезд, набитый российскими солдатами, остановился на юге у границы с Украиной, а затем вернулся со всеми солдатами. Он назвал это “каруселью”.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Москва создает условия для возобновления вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева.

По их мнению, это может быть российская информационная операция или отражать фактические намерения российского диктатора Владимира Путина.

Фото: ГУР