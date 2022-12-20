Декабрь, 20 в 13:58

Министерство обороны Украины опубликовало информацию, которую необходимо знать о ракетных ударах и атаках БПЛА.

В ведомстве отмечают, что спокойная погода и ясное небо помогают провести врагу разведку объектов удара. Впрочем, ни туман, ни морось существенно не влияют на планы россиян по поводу атак.

Проводить спутниковую съемку во время неблагоприятных погодных условий может быть проблематично. Погода влияет на изучение последствий ударов и возможную корректировку.

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Для наблюдения за успехами ударов Россия использует самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

У него есть мощные радиолокационные средства, сканирующие всю территорию Украины. В нескольких сотнях километров до границы Украины он может видеть практически все, что происходит в нашем небе.

Также в Минобороны подчеркнули, что не стоит преждевременно радоваться успехам сбивания Shahed-136. Жертвуя дешевыми “мопедами”, россияне истощают нашу ПВО.