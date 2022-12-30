РФ начала процедуру выхода из договоров Совета Европы

Декабрь, 30 в 18:26

Россия запустила процедуру выхода из договоров, стороной которых она являлась как страна-участник Совета Европы.

Об этом пишут российские СМИ.

Как отмечается в обнародованном документе за 29 декабря, правительство России направило президенту Кремля Владимиру Путину для внесения на рассмотрение Госдумы предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Это является первым шагом в процедуре.

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Напомним, что в марте 2022 года ПАСЕ приняла решение об исключении РФ из организации. Перед этим Россия, осознав, что не избежит этого, подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе.

А 16 марта Европейский суд по правам человека принял решение приостановить рассмотрение всех жалоб против России после выхода из Совета Европы. РФ официально исключили из Совета Европы после 26 лет членства.

Генсек Совета Европы заявила, что Россия, согласно международному праву, все равно обязана выполнять решения ЕСПЧ, принятые против нее.