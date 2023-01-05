Огонь охватил 420 кв. м. В Санкт-Петербурге горит предприятие Беларусь-МТЗ
В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил предприятие Беларусь-МТЗ.
Пламя уже распространилось на 420 квадратных метров. Известно о по меньшей мере двух погибших.
В сети появились кадры пожара, на которых виден густой столб дыма и огонь, охвативший здание.
Официального подтверждения возгорания пока не было. Также не сообщается причина пожара.
Стоит отметить, что в России все чаще возникают пожары в разных городах. Так, вчера, 4 января, в Томске в Российской Федерации загорелся лагерь для мобилизованных россиян. А 3 января в Белгородской области (город Новый Оскол) вспыхнул масштабный пожар на военном объекте.
Кроме того, украинская разведка сообщала, что в РФ фиксируется активизация движения сопротивления на фоне слухов о приближающейся очередной волне мобилизации.