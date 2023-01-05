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Факты / Світ / Росія

Огонь охватил 420 кв. м. В Санкт-Петербурге горит предприятие Беларусь-МТЗ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Огонь охватил 420 кв. м. В Санкт-Петербурге горит предприятие Беларусь-МТЗ

В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил предприятие Беларусь-МТЗ.

Пламя уже распространилось на 420 квадратных метров. Известно о по меньшей мере двух погибших.

В сети появились кадры пожара, на которых виден густой столб дыма и огонь, охвативший здание.

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Официального подтверждения возгорания пока не было. Также не сообщается причина пожара.

Стоит отметить, что в России все чаще возникают пожары в разных городах. Так, вчера, 4 января, в Томске в Российской Федерации загорелся лагерь для мобилизованных россиян. А 3 января в Белгородской области (город Новый Оскол) вспыхнул масштабный пожар на военном объекте.

Кроме того, украинская разведка сообщала, что в РФ фиксируется активизация движения сопротивления на фоне слухов о приближающейся очередной волне мобилизации.

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