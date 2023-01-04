Январь, 04 в 13:41

В Российской Федерации фиксируется активизация движения сопротивления на фоне слухов о приближающейся очередной волне мобилизации. Так, военная разведка Украины узнала, что партизаны остановили движение поездов и военных эшелонов РФ возле Красноярска.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

– В ночь на 4 января в России партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска. В новом 2023 году это уже по крайней мере шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах РФ, что приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов, – говорится в сообщении.

Разведка обратила внимание на то, что в прошлом году было зафиксировано около 40 подобных случаев, а также уничтожение железнодорожных трансформаторов и локомотивов.

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Отмечается, что существенная активизация рельсовых партизан в России произошла после объявления путинским режимом частичной мобилизации.