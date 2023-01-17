Россияне готовы терпеть еще одну волну мобилизации, уровень поддержки войны вырос — WSJ

Январь, 17 в 11:48

Война в Украине не вызывает среди россиян сильного беспокойства. Более того, внутренние кремлевские опросы свидетельствуют о том, что они готовы терпеть еще не одну волну мобилизации, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на экс-чиновника Кремля.

По его словам, если сразу после объявления частичной мобилизации в России уровень поддержки войны, по данным опроса фонда Общественное мнение упал до 34%, то уже в ноябре, когда мобилизацию якобы завершили, он увеличился до 80%.

В то же время, даже критика мобилизации в РФ, если и появлялась, была преимущественно направлена на Минобороны, а не на самого диктатора Владимира Путина, отмечает издание.

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По данным британского издания The Times, российский диктатор Владимир Путин может мобилизовать еще около 500 тыс. солдат для нового наступления весной этого года.

Новую волну мобилизации в РФ могут объявить уже в ближайшие недели.

Фото: ГУР