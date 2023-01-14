Январь, 14 в 17:14

Российский диктатор Владимир Путин может мобилизовать на полномасштабную войну против Украины еще около 500 тыс. солдат.

Об этом пишет британское издание The Times. Этих российских мобилизованных могут бросить в новое наступление на Украину весной этого года.

– Президент Путин может мобилизовать до полумиллиона дополнительных военнослужащих для своей войны против Украины, поскольку он стремится перехватить инициативу многосторонним весенним наступлением, — подчеркивает издание.

Новую волну мобилизации в РФ могут объявить уже в ближайшие недели. В российских военкоматах осуществляется соответствующая подготовка.

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Как отмечается в материале, Киев сейчас пытается сплотить западных партнеров до того, “как 500 тыс. россиян” отправятся на фронт. Речь идет о предоставлении современного вооружения Вооруженным силам Украины, в частности танков.

Западных союзников призывают “действовать сейчас” и передать нашему государству сотни танков и бронетранспортеров после того, как Кремль назначил нового командующего оккупационными войсками РФ и запланировал развертывание 150 тыс. резервистов, мобилизованных осенью прошлого года.

Недавно о планах Кремля мобилизовать еще 500 тыс. человек сообщало и издание Politico со ссылкой на украинскую разведку. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии изданию рассказал, что на этот раз волна мобилизации будет больше, чем осенняя (500 тыс. против 300 тыс.) и охватит крупные города, в том числе некоторые стратегические промышленные центры в России.

– На этот раз Кремль мобилизует жителей крупных городов, в том числе стратегических промышленных центров по всей России. Это окажет очень негативное влияние на российскую экономику, которая уже и так страдает, — подчеркнул Черняк.

Украинская военная разведка ожидает, что новая волна мобилизации в РФ может начаться после 15 января.

В материале Politico также отмечается, что Москва планирует использовать 500 тыс. мобилизованных во время возможного нового массированного наступления на Украину.

На днях украинская разведка информировала, что с 9 января в России ограничили выезд из страны военнообязанных, в том числе и ограниченно пригодных к службе.

В ГУР также сообщали, что руководство РФ хочет увеличить численность армии до 2 млн человек и в связи с этим планирует очередную волну мобилизации.