Январь, 13 в 11:29

Российское руководство хочет увеличить численность армии до 2 миллионов человек. В ближайшее время в РФ могут объявить очередную волну мобилизации для этого.

Как сообщает военная разведка Украины, во время первой волны мобилизации в ВС РФ было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине.

В ГУР не исключают, что руководство РФ в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В российскую армию попадут еще 500 тыс. россиян, что позволит стране-агрессору создать стратегические резервы.

Сейчас смотрят

Разведка отмечает, что в России уже активно готовятся к объявлению очередной волны.

На законодательном уровне вносятся изменения в законы, регламентирующие ее проведение. Также продолжается активная подготовка учебных центров.