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Факты / Україна

Россия пытается создать двухмиллионную армию — разведка

Евгения Грейс, редактор ленты
мобілізація в Росії
Фото: Минобороны

Российское руководство хочет увеличить численность армии до 2 миллионов человек. В ближайшее время в РФ могут объявить очередную волну мобилизации для этого.

Как сообщает военная разведка Украины, во время первой волны мобилизации в ВС РФ было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине.

В ГУР не исключают, что руководство РФ в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В российскую армию попадут еще 500 тыс. россиян, что позволит стране-агрессору создать стратегические резервы.

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Разведка отмечает, что в России уже активно готовятся к объявлению очередной волны. 

На законодательном уровне вносятся изменения в законы, регламентирующие ее проведение. Также продолжается активная подготовка учебных центров.

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Источник: ГУР
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