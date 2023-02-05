Февраль, 05 в 1:07

Китай поставляет технологии, необходимые российским военным для продолжения войны РФ против Украины, несмотря на международные санкции и экспортный контроль.

Об этом говорится в материале Wall Street Journal, которые провели анализ данных российской таможни.

Опираясь на таможенные документы издание пишет, что китайские государственные оборонные компании поставляют навигационное оборудование, технологии глушения и детали истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями.

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— Это лишь немногие из десятков тысяч поставок товаров двойного назначения — продукции, имеющей как коммерческое, так и военное применение, — которые Россия импортировала после вторжения в страну в прошлом году, — пишет WSJ со ссылкой на таможенные документы, предоставленные журналу C4ADS, организации, специализирующейся на выявлении угроз национальной безопасности США.

При этом большинство поставок товаров двойного назначения было осуществлено именно из Китая, как показывают записи.

Поддержка Китаем России, ведущей войну против Украины, должна была стать предметом обсуждения во время поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в эти выходные. Однако эта поездка была отложена на неопределенный срок после того, как Пентагон сообщил, что в начале недели он отследил китайский разведывательный аэростат над континентальной частью США.

В комментарии WSJ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы обладает “достаточным технологическим потенциалом для обеспечения своей безопасности” и агрессивной войны против Украины.

Издание отмечает, что хоть Россия и способна производить большую часть основных военных потребностей внутри страны, она в значительной степени зависит от импорта технологий двойного назначения, таких как полупроводники, которые необходимы для ведения современной войны.

Санкции, введенные западными странами, были направлены на подрыв военной машины Москвы, нацелившись на экспорт в Россию таких товаров, как компьютерные чипы, инфракрасные камеры и радиолокационное оборудование.

— Но таможенные и корпоративные отчеты показывают, что Россия все еще может импортировать эти технологии через страны, которые не присоединились к возглавляемым США усилиям по отсечению Москвы от мировых рынков, — пишет издание.

По данным издания, многие из контролируемых экспортных товаров по-прежнему поступают через такие страны, как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, правительства которых западные чиновники обвиняют в нарушении санкций и контроля.

Ранее турецкие чиновники заявляли, что санкции неэффективны и что Анкара играет важную роль в качестве посредника в отношениях с Россией. При этом под давлением США Турция пошла на прекращение некоторых финансовых и деловых связей.

При этом комментариев от посольства ОАЭ в Вашингтоне издание не получило.

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Документы, изученные WSJ, показывают, что китайские компании — как государственные, так и частные — являются основными экспортерами товаров двойного назначения, которые, по словам американских чиновников, вызывают особую озабоченность.

Издание проанализировало более 84 тыс. поставок, зарегистрированных российской таможней в период после того, как Запад начал кампанию экономического давления, сосредоточенную на товарах, которые Белый дом отметил как критически важные для российских вооруженных сил.

В официальных документах российской таможни, которые, по данным C4ADS, могут включать не все записи, подробно описана каждая поставка в страну с указанием дат, грузоотправителей, получателей, покупателей, адресов и описаний товаров.

WSJ также определил по этим записям более десятка российских и китайских компаний, против которых США ведут кампанию давления на Россию, а также все другие санкционные программы.

Представители промышленности и правительства заявили, что эти данные являются существенным доказательством того, как России удается обходить центральный элемент ответных мер Запада на войну России против Украины, указывает издание.

— Несмотря на международные проверки и санкционные протоколы, надежные данные о мировой торговле показывают, что китайские государственные оборонные компании продолжают отправлять детали военного назначения российским оборонным компаниям, попавшим под санкции Эти российские компании были зафиксированы как использующие эти же типы деталей непосредственно в войне России в Украине, — сказала Наоми Гарсия, аналитик C4ADS.

Для ужесточения международной кампании давления американские чиновники заявили, что они расследуют экспорт запрещенной продукции и деловые сделки, пытаются добиться соблюдения требований с помощью дипломатических контактов по всему миру, а также заявили, что готовят санкции против новых объектов, которые, как считается, способствуют развязанной Россией войне.

Министерство финансов США 1 февраля 2023 года добавило в санкционный список почти два десятка физических лиц и компаний, которые предположительно используются для закупки оружия и других товаров для российских государственных оборонных предприятий.

Незадолго до полномасштабного нападения России на Украину в феврале прошлого года президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин объявили о партнерстве “без ограничений”, направленном на противодействие США. При этом после вторжения РФ Пекин попытался найти осторожный баланс, заявив, что он выступает против войны в Украине, сохраняя при этом открытые дипломатические, финансовые и торговые связи с Россией.

— Утверждение о том, что Китай оказывает “помощь” России, не имеет под собой фактической основы, а является чисто спекулятивным и намеренно раздутым, — заявил WSJ представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Он также повторил давно принятое в Пекине мнение о том, что Китай выступает против того, что он называет односторонними санкциями, не имеющими оснований в международном праве.

Анализ документов таможни РФ

Таможенные документы включают примеры экспорта деталей для оружия, используемого российскими войсками в Украине.

Китайская государственная оборонная компания Poly Technologies 31 августа 2022 года поставила навигационное оборудование российской государственной военно-экспортной компании ОАО Рособоронэкспорт для военно-транспортных вертолетов М-17.

Ранее в том же месяце китайская электронная компания Fujian Nanan Baofeng Electronic Co. поставила Рособоронэкспорту — через узбекскую государственную оборонную компанию — телескопическую антенну для военной машины RB-531BE, которая используется для глушения связи.

24 октября китайская государственная авиастроительная компания AVIC International Holding Corp. поставила компании AO Kret, дочерней компании попавшего под санкции государственного оборонного гиганта Ростех, запчасти для истребителей Су-35 на сумму $1,2 млн.

Генеральный директор Fujian Baofeng Electronics Co Ван Шаофэн в ответе изданию сообщил, что третья сторона, возможно, незаконно использует название его компании, и что в нем нет слова “Nanan”. Он также сказал, что его компания не производит телескопические антенны и не имеет данных о поставках какой-либо узбекской государственной оборонной компании.

— Этот отчет не имеет под собой фактической основы и не соответствует действительности, — сказал Ванг.

При этом в документах Федеральной комиссии по связи США, поданных компанией Fujian Nanan Baofeng Electronic Co. на продажу в США двусторонних радиостанций, указаны совпадающие контактные данные и стоит подпись “Ван Шао Фэн”.

Другие китайские и российские фирмы не ответили на просьбы WSJ о комментарии.

Среди других иностранных государственных поставщиков, обнаруженных в таможенных данных, — China Taly Aviation Technologies Corp., закупочное подразделение Департамента оборудования ВВС Китая.

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Среди поставок этой компании были детали, отправленные 4 октября российскому государственному ракетному предприятию Алмаз Антей, находящемуся под санкциями, для использования в мобильной радиолокационной установке 96Л6Э. Россия использует радар для обнаружения вражеских истребителей, ракет и беспилотников в составе своей зенитно-ракетной системы С-400, используемой в Украине.

Kret и множество других российских компаний, заключающих контракты с государственными разведывательными, военными и охранными службами, также использовали частные китайские фирмы.

Sinno Electronics, против которой в конце прошлого года Министерство финансов США ввело санкции за якобы закупку запрещенных товаров для российского оборонного сектора, была одним из самых активных экспортеров товаров двойного назначения, отправив с апреля по октябрь более 1,3 тыс. партий на сумму более $2 млн, согласно таможенным данным.

Данные также свидетельствуют о поставках китайских квадрокоптеров DJI в Россию после введения санкций и экспортного контроля. Военные аналитики говорят, что беспилотники используются российскими войсками для обнаружения и наблюдения за украинскими войсками, а затем для нанесения по ним артиллерийских ударов.

Согласно таможенным документам, некоторые из этих дронов поставляются напрямую китайским розничным продавцом российским дистрибьюторам, но другие квадрокоптеры DJI следуют транзитом через Объединенные Арабские Эмираты.

В DJI заявили, что компания выступает против военного использования своих дронов, приостановила свою деятельность в России в апреле и требует от своих глобальных агентов соблюдения соответствующих требований.

— Мы не можем остановить пользователей или организации от покупки в странах или регионах, отличных от России и Украины, а затем транспортировки или передачи их в Россию и Украину, — отметили в компании.

По словам американских чиновников, среди поставок, критически важных для военных усилий Москвы, — компьютерные чипы, которые используются в оружии, направленном против украинских войск и инфраструктуры, а также в электронных схемах, которые делают возможными спутниковые системы геолокации, радиосвязи, наблюдения и навигации.

Экспорт таких чипов и сопутствующих компонентов сократился более чем наполовину после того, как США и их союзники впервые ввели строгие ограничения на экспорт, согласно таможенным документам.

Однако эти объемы быстро начали расти и к октябрю достигли почти $33 млн, что чуть меньше среднего уровня в $35 млн в месяц, который Россия достигла с тех пор, как США начали применять санкции против России в 2014 году после того, как армия Путина оккупировала Крым.

В отличие от предыдущих режимов экспортного контроля, которые запрещали прямые поставки определенных товаров двойного назначения, западные власти в феврале заявили, что они нацелены на всю цепочку поставок. Это означает, что перевалка — товары, произведенные в третьих странах с использованием американских товаров двойного назначения, таких как чипы, которые затем поставляются в Россию — также является целью РФ.