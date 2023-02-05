Февраль, 04 в 23:02

Предполагаемый китайский шпионский воздушный шар (аэростат) был сбит над Соединенными Штатами после того как администрация президента США дала добро на его спуск.

В момент сбития шар пролетал над Атлантическим океаном к востоку от штата Южная Каролина.

Перед спуском аэростата американские законодатели призвали принять срочные меры в отношении загадочного объекта.

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Президент США Джо Байден заявил, что миссия по сбитию предполагаемого китайского воздушного шара-шпиона у Восточного побережья Америки была успешной, и что он приказал Пентагону сбить летательный аппарат с неба, как только это станет безопасным.

— В среду, когда мне доложили о воздушном шаре, я приказал Пентагону сбить его — в среду — как можно скорее. Они решили, не причиняя вреда никому на земле, что лучшее время для этого — когда он окажется над водой… в пределах 12 миль. Они успешно его сбили, и я хочу похвалить наших летчиков, которые это сделали, — сказал он.

На вопрос, была ли это рекомендация его команды по национальной безопасности, Байден повторил: “Я сказал им сбить его. Они сказали мне: “Давайте дождемся самого безопасного места, чтобы сделать это”.

Сбитие шара произошло после того, как Федеральное управление гражданской авиации США объявило о приостановке работы трех крупных аэропортов в Северной Каролине и Южной Каролине в “целях обеспечения национальной безопасности”.

Video of the #ChineseSpyBalloon being taken down over Myrtle Beach, South Carolina! pic.twitter.com/vBpBv7k6mb — joey (@joeylopes13) February 4, 2023

Выступая на пресс-конференции, государственный секретарь США Энтони Блинкен, который отложил запланированную на эту неделю поездку в Пекин после появления новостей о шаре, сказал, что первым шагом будет удаление шара из федерального воздушного пространства, назвав этот шаг Китая “неприемлемым и безответственным” и нарушением международного права.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер заявил на пресс-конференции в пятницу, что воздушный шар размером с три автобуса не представляет “военной или физической угрозы для людей на земле”.

Фото: Скриншот из видео / Devon Pace