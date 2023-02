Предполагаемый китайский шпионский воздушный шар (аэростат) был сбит над Соединенными Штатами после того как администрация президента США дала добро на его спуск.

В момент сбития шар пролетал над Атлантическим океаном к востоку от штата Южная Каролина.

Перед спуском аэростата американские законодатели призвали принять срочные меры в отношении загадочного объекта.

Президент США Джо Байден заявил, что миссия по сбитию предполагаемого китайского воздушного шара-шпиона у Восточного побережья Америки была успешной, и что он приказал Пентагону сбить летательный аппарат с неба, как только это станет безопасным.

На вопрос, была ли это рекомендация его команды по национальной безопасности, Байден повторил: “Я сказал им сбить его. Они сказали мне: “Давайте дождемся самого безопасного места, чтобы сделать это”.

Сбитие шара произошло после того, как Федеральное управление гражданской авиации США объявило о приостановке работы трех крупных аэропортов в Северной Каролине и Южной Каролине в “целях обеспечения национальной безопасности”.

Video of the #ChineseSpyBalloon being taken down over Myrtle Beach, South Carolina! pic.twitter.com/vBpBv7k6mb

— joey (@joeylopes13) February 4, 2023