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США сбили китайский шпионский воздушный шар

Илья Нежигай, редактор ленты
США сбили китайский шпионский воздушный шар

Предполагаемый китайский шпионский воздушный шар (аэростат) был сбит над Соединенными Штатами после того как администрация президента США дала добро на его спуск.

В момент сбития шар пролетал над Атлантическим океаном к востоку от штата Южная Каролина.

Перед спуском аэростата американские законодатели призвали принять срочные меры в отношении загадочного объекта.

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Президент США Джо Байден заявил, что миссия по сбитию предполагаемого китайского воздушного шара-шпиона у Восточного побережья Америки была успешной, и что он приказал Пентагону сбить летательный аппарат с неба, как только это станет безопасным.

— В среду, когда мне доложили о воздушном шаре, я приказал Пентагону сбить его — в среду — как можно скорее. Они решили, не причиняя вреда никому на земле, что лучшее время для этого — когда он окажется над водой… в пределах 12 миль. Они успешно его сбили, и я хочу похвалить наших летчиков, которые это сделали, — сказал он.

На вопрос, была ли это рекомендация его команды по национальной безопасности, Байден повторил: “Я сказал им сбить его. Они сказали мне: “Давайте дождемся самого безопасного места, чтобы сделать это”.

Сбитие шара произошло после того, как Федеральное управление гражданской авиации США объявило о приостановке работы трех крупных аэропортов в Северной Каролине и Южной Каролине в “целях обеспечения национальной безопасности”.

Выступая на пресс-конференции, государственный секретарь США Энтони Блинкен, который отложил запланированную на эту неделю поездку в Пекин после появления новостей о шаре, сказал, что первым шагом будет удаление шара из федерального воздушного пространства, назвав этот шаг Китая “неприемлемым и безответственным” и нарушением международного права.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер заявил на пресс-конференции в пятницу, что воздушный шар размером с три автобуса не представляет “военной или физической угрозы для людей на земле”.

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Фото: Скриншот из видео / Devon Pace

Источники: CNN, Forbes
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