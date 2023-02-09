Февраль, 09 в 16:55

Рано или поздно в России произойдет бунт, который приведет к смене политического режима.

Такое мнение выразил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что население РФ сотни лет фактически жило в рабстве, а потому все сценарии Кремля “ложатся на подготовленную почву”.

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– Это народ, сотни лет живший в рабстве. Там институционально нет ни демократических практик, ни опыта сопротивления, – объяснил Юсов.

Он добавил, что на каком-то этапе цены на российскую нефть позволили прокормить население РФ, и для многих россиян этого оказалось достаточно. А несогласных заключили в тюрьму или выдавили из страны.

В то же время Юсов отметил, что бунт в России – это только вопрос времени.

– Бунт все равно будет. Это вопрос времени. Вопрос в том, что если бы это было гражданское общество, это был бы не бунт, а осмысленный протест, каким был в Украине Майдан: с ценностями, с конкретными требованиями и пониманием, для чего. Поскольку общества там нет, это будет не протест, а бунт, который в конце концов так или иначе закончится и сменой режима, и переформатированием в самой РФ, — подчеркнул Юсов.

Недавно руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал задачей Украины системное ослабление России. Он не исключил, что страна-агрессор распадется на несколько субъектов.

Кирилл Буданов также прогнозировал, что 2023 год принесет Украине победу, а России – трансфер власти.