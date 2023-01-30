Январь, 30 в 12:26

Задача Украины на будущее состоит в системном ослаблении России. Этому поможет активная интеграция нашего государства в евроатлантические и европейские структуры, то есть в НАТО и Евросоюз.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью польскому изданию Wirtualna Polska.

Таким образом он прокомментировал, какими видит будущие отношения Украины и РФ после войны. По словам Буданова, это будет “очень сложный процесс”.

Сейчас смотрят

– Наши задачи, задачи Украины – это системное и государственное ослабление Российской Федерации. Для этого мы должны активно входить в евроатлантические и европейские структуры: политические, экономические, по безопасности, правовые, гуманитарные и образовательные, — подчеркнул он.

Руководитель ГУР добавил, что Украина должна забыть о своем постсоветском периоде, “как о страшном сне”.

Буданов также заявил о необходимости контроля за послевоенной Россией.

– В конце концов мы должны иметь определенную форму контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы никогда не повторилось то, что было с Украиной, – отметил он.

По словам руководителя ГУР, послевоенное будущее РФ пока неизвестно. Не исключено, что страна-агрессор распадется на несколько субъектов.

– Мы не знаем, каким будет будущее России. На сколько элементов она распадется и с кем нам придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях, – сообщил Буданов.

Он также напомнил, что более двух третей населения РФ поддержали войну, развязанную российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время, сейчас в российском информационном пространстве (в интернете и среди части оппозиции) начинают пропагандировать утверждение, что в полномасштабном вторжении следует обвинять только Кремль и его окружение, а российское общество якобы “здесь ни при чем”.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов прогнозировал, что 2023 год принесет Украине победу, а России – трансфер власти.

Источник: Wirtualna Polska