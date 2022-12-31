Чего ждать Украине от 2023 года – прогноз Буданова

Декабрь, 31 в 15:14

2023 год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью в ходе информационного телемарафона.

– Радость и победу, вот что он нам принесет. Как минимум, я на это надеюсь, – сказал Буданов.

Он подчеркнул, что в свою очередь российское руководство будет ждать трансфер власти. В какую сторону – к реваншистам или более лояльным представителям – покажет время.

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Ранее Буданов заявлял, что Украина может начать освобождение оккупированного россиянами Крыма уже в следующем году.

Кроме того, Факты ICTV пообщались с экспертами разных сфер и спрогнозировали, чего ожидать Украине как на фронте, так и в тылу в 2023 году.