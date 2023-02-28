Февраль, 28 в 10:46

28 февраля в России в эфире радиостанций и нескольких телеканалов снова прозвучало объявление о воздушной тревоге.

В частности, слышали его в Белгородской области, Москве, Подмосковье, Омске и Саратове.

О хакерской атаке на радиостанции сообщили и оккупационные власти Крыма.

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Напомним, что о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара в эфире нескольких российских радиостанций уже сообщали 22 февраля.

А на следующий день на волнах всех радиостанций Крыма прозвучало обращение главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Есть информация, что радиообращение руководителя ГУР могли слышать также жители Москвы и Краснодара.