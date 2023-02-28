На радио в России снова под звуки сирен объявили тревогу
Требует проверки
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28 февраля в России в эфире радиостанций и нескольких телеканалов снова прозвучало объявление о воздушной тревоге.
В частности, слышали его в Белгородской области, Москве, Подмосковье, Омске и Саратове.
О хакерской атаке на радиостанции сообщили и оккупационные власти Крыма.
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Напомним, что о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара в эфире нескольких российских радиостанций уже сообщали 22 февраля.
А на следующий день на волнах всех радиостанций Крыма прозвучало обращение главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.
Есть информация, что радиообращение руководителя ГУР могли слышать также жители Москвы и Краснодара.