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Факты / Світ / Росія

На радио в России снова под звуки сирен объявили тревогу

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
сирени
Фото: Depositphotos

28 февраля в России в эфире радиостанций и нескольких телеканалов снова прозвучало объявление о воздушной тревоге.

В частности, слышали его в Белгородской области, Москве, Подмосковье, Омске и Саратове.

О хакерской атаке на радиостанции сообщили и оккупационные власти Крыма.

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Напомним, что о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара в эфире нескольких российских радиостанций уже сообщали 22 февраля.

А на следующий день на волнах всех радиостанций Крыма прозвучало обращение главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Есть информация, что радиообращение руководителя ГУР могли слышать также жители Москвы и Краснодара.

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