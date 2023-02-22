Февраль, 22 в 10:01

Утром 22 февраля в эфире нескольких российских радиостанций под звуки сирен было объявлено о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.

– Внимание! Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно пройти в укрытия. Внимание, внимание! Угроза ракетного удара! – говорилось в объявлении в эфире радиостанций Relax FM, Авторадио, Юмор FM, Comedy radio.

Это сообщение слышали жители Пятигорска, Тюмени, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Белгорода, Старого Оскола, Уфы, Новоуральска.

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В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ сразу же обвинили во всем хакеров.

Там заявили, что информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара появилась в эфире ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны из-за хакерской атаки.