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Факты / Світ / Росія

Россиян по радио предупредили о ракетном ударе – реакция властей

Татьяна Забожко, редактор ленты
Россиян по радио предупредили о ракетном ударе – реакция властей
Фото: Pixabay

Утром 22 февраля в эфире нескольких российских радиостанций под звуки сирен было объявлено о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.

–  Внимание! Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно пройти в укрытия. Внимание, внимание! Угроза ракетного удара! – говорилось в объявлении в эфире радиостанций Relax FM, Авторадио, Юмор FM, Comedy radio.

Это сообщение слышали жители Пятигорска, Тюмени, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Белгорода, Старого Оскола, Уфы, Новоуральска.

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В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ сразу же обвинили во всем хакеров.

Там заявили, что информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара появилась в эфире ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны из-за хакерской атаки.

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