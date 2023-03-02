Март, 02 в 12:49

Российские СМИ и Telegram-каналы раскручивают фейк о том, что якобы группа “украинских диверсантов” проникла в Брянскую область и взяла в заложники жителей села Сушаны.

Распространяется информация о 40-50 так называемых диверсантах, с которыми “ведут бой” российские войска, но без единого фото или видео, которое бы подтверждало очередную провокацию Кремля, российская пропаганда не предоставила.

В командовании ОК Север изданию Бабель заявили, что ничего не знают об инцидентах в приграничных районах РФ.

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В Генштабе также отметили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины, а все, что происходит в России — “это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму”.

— В частности, сообщения в интернете о событиях на Брянщине являются дерзкой московской провокацией, — сказали военные.

В Госпогранслужбе Украины также опровергли обвинения РФ и назвали их безосновательными.

— То, что сейчас разгоняют российские паблики относительно какой-то украинской ДРГ на территории России, могу отметить, что Украина — не агрессор, наша основная задача оборона и защита от страны-оккупанта. Что могло произойти на территории РФ, мне ничего не известно, ведь страна-террорист — это такое себе фактически нестабильное образование, которое может сознательно пытаться обвинять Украину во всем, — объяснил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк называет раскрутку фейка о якобы проникновении “украинской ДРГ” на территорию Брянской области — классическим примером провокации российской пропаганды.

В сети появились первые видео из Брянской области, на которых вооруженные мужчины, называющие себя бойцами “Российского добровольческого корпуса”, говорят, что “пришли не как ДРГ, а как освободительная армия”, они призывают россиян “бороться с путинским режимом”.

Вскоре в Кремле подтвердили, что экстренное заседание Совбеза РФ из-за “инцидента”, которое ранее анонсировали в СМИ, не планируется.