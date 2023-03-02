Россияне начинают просыпаться: ГУР о “ДРГ” в Брянской области
Сообщение о фейковой “украинской ДРГ” в Брянской области — не что иное, как продолжением трансформации и очистки РФ от путинской диктатуры.
Об этом в комментарии Громадському заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
— РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов, — подчеркнул он.
Юсов напомнил о публичном заявлении Российского добровольческого корпуса о том, что информация об украинских ДРГ — это неправда.
— Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает…Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и делать какие-то конкретные шаги, — добавил Юсов.