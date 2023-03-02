Россияне начинают просыпаться: ГУР о “ДРГ” в Брянской области

Март, 02 в 14:14

Сообщение о фейковой “украинской ДРГ” в Брянской области — не что иное, как продолжением трансформации и очистки РФ от путинской диктатуры.

Об этом в комментарии Громадському заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

— РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов, — подчеркнул он.

Юсов напомнил о публичном заявлении Российского добровольческого корпуса о том, что информация об украинских ДРГ — это неправда.

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