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Факты / Україна

Россияне начинают просыпаться: ГУР о “ДРГ” в Брянской области

Валентина Летяк, редактор ленты
Андрій Юсов
Фото: УНИАН

Сообщение о фейковой “украинской ДРГ” в Брянской области — не что иное, как продолжением трансформации и очистки РФ от путинской диктатуры.

Об этом в комментарии Громадському заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

— РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов, — подчеркнул он.

Юсов напомнил о публичном заявлении Российского добровольческого корпуса о том, что информация об украинских ДРГ — это неправда.

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— Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает…Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и делать какие-то конкретные шаги, — добавил Юсов.

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Источник: Громадське
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