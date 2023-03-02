В российском Ульяновске в ангаре взорвался самолет Ил-76: что известно
Требует проверки
Фото: Getty Images
В городе Ульяновск Российской Федерации на авиаремонтном заводе ИЛ-Авиастар прогремел взрыв.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
По неофициальной информации, в ангаре авиаремонтного завода взорвался военно-транспортный самолет Ил-76 МД.
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Шестеро работников предприятия пострадали. Один погиб от полученных травм.
По данным российских СМИ, взрыв произошел во время испытания с помощью сдавленного воздуха фюзеляжа самолета. В какой-то момент произошла разгерметизация и корпус самолета разорвало.
Город Ульяновск расположен на реке Волга между Казанью и Самарой.