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В российском Ульяновске в ангаре взорвался самолет Ил-76: что известно

Марта Бондаренко, редактор ленты
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В российском Ульяновске в ангаре взорвался самолет Ил-76: что известно
Фото: Getty Images

В городе Ульяновск Российской Федерации на авиаремонтном заводе ИЛ-Авиастар прогремел взрыв.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По неофициальной информации, в ангаре авиаремонтного завода взорвался военно-транспортный самолет Ил-76 МД.

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Шестеро работников предприятия пострадали. Один погиб от полученных травм.

По данным российских СМИ, взрыв произошел во время испытания с помощью сдавленного воздуха фюзеляжа самолета. В какой-то момент произошла разгерметизация и корпус самолета разорвало.

Город Ульяновск расположен на реке Волга между Казанью и Самарой.

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