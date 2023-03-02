Март, 02 в 14:02

В городе Ульяновск Российской Федерации на авиаремонтном заводе ИЛ-Авиастар прогремел взрыв.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По неофициальной информации, в ангаре авиаремонтного завода взорвался военно-транспортный самолет Ил-76 МД.

Сейчас смотрят

Шестеро работников предприятия пострадали. Один погиб от полученных травм.

По данным российских СМИ, взрыв произошел во время испытания с помощью сдавленного воздуха фюзеляжа самолета. В какой-то момент произошла разгерметизация и корпус самолета разорвало.



Город Ульяновск расположен на реке Волга между Казанью и Самарой.