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Факты / Происшествия

В России упал еще один самолет Су-25: что известно

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В России упал еще один самолет Су-25: что известно
Фото: Depositphotos

В России разбился еще один штурмовик Су-25. Как сообщают российские Telegram-каналы, по предварительным данным это произошло из-за пожара двигателя.

Сообщается, что пилот самолета капитулировал и выжил.

Военный журналист Андрей Цаплиенко иронически отреагировал на падение очередного вражеского штурмовика, отметив, что “ставка на авиацию, которую собирается сделать РФ в весеннем наступлении, не очень надежна”.

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В четверг другой вражеский российский штурмовик разбился недалеко от украинской границы. Самолет Су-25 Минобороны РФ упал в российской Белгородской области.

В результате инцидента, как сообщили в Минобороны государства агрессора, летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

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