ПВО Украины сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в Василькове

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, наши силы противовоздушной обороны сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в Василькове в Киевской области.

– Это месть за Луганск 2014 года. Смерть противникам! – заявил он.

В то же время по данным Госспецсвязи около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины были сбиты две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

– Слава украинским зениткам! – сказано в сообщении.

Напомним, утром 25 февраля в Киевской области вблизи населенных пунктов Дымер и Иванков проходили бои украинских военнослужащих с российскими оккупантами.

Тогда украинским бойцам удалось остановить превосходящие российские силы на рубеже реки Тетерев. Мост через эту реку был разрушен.

По состоянию на 00.00 25 февраля ориентировочные потери противника составили: танков – более 30 ед., боевых бронированных машин – до 130 ед., самолетов – 5, вертолетов – 6.