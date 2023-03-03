Ашан врет, что не знал о поставках товаров военным РФ – The Insider

Март, 03 в 16:29

Руководство Ашана сознательно поставляло товары российской армии, а также пыталось замаскировать поставки в адрес Минобороны РФ под обычную коммерческую продажу частным компаниям.

Об этом сообщает The Insider.

– Все заявления в пресс-релизе руководства французского Ашана – откровенная и сознательная ложь, которая легко опровергается многочисленными документами, фотографиями и данными под запись показаниями сотрудников, – говорится в сообщении.

Как пишет издание, Ашан признает что мартовский заказ был сделан городским советом Санкт-Петербурга, но по непонятным причинам он был оформлен на 10 частных компаний, которые формально не принадлежат правительству Петербурга.

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Как свидетельствует переписка, эти 10 компаний были отобраны московским руководством Ашана.

– Почему при получении товаров за десять компаний расписывался один человек – неизвестная Е.А. Сафронова? Зачем Ашан и питерская мэрия стали бы оформлять поставки так, чтобы они выглядели как закупка частных компаний? Не потому ли, что эти “закупки” были фиктивными и, по сути, были попыткой скрыть поставки для Минобороны, чтобы избежать санкций, – говорится в материале.

Ашан заявляет, что не знал конечного получателя. Но, как утверждает издание, сами сотрудники и менеджеры на территории Ашана наклеивали на упаковку товаров бирки с надписью – гуманитарная помощь.

В то же время в списке товаров для “помощи” нет ничего для женщин и детей, зато есть бритвы и сигареты.

– Руководство утверждает, что точки сбора помощи для российских военных только по совпадению были в тех же торговых центрах, что и Ашан, но почему же тогда волонтеры, которые собирали помощь для военных в разных городах (например, во Владимире и Рыбинске), публично благодарили Ашана за помощь и на отчетных фотографиях жали руки региональным сотрудникам Ашана, одетых в форменную одежду сети и на фоне самого магазина, – говорится в публикации.

The Insider отмечает, что сейчас вопрос в том, знало ли французское руководство о деятельности своего российского подразделения.

Напомним, НАПК внесло французскую корпорацию Ашан в перечень международных спонсоров войны.

Фото: The Insider