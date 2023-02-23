Лютий, 23 в 14:51

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Ашан у перелік міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Підставою для внесення Ашан до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія відмовилась від бойкоту Росії та не закрила свій бізнес на території країни-агресора.

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Завдяки розслідуванням журналістів The Insider, Le Monde і Bellingcat стало відомо, що з початку війни російський підрозділ Auchan постачав товари військовим РФ на окупованих українських територіях під виглядом так званої гуманітарної допомоги, а також допомагав із проведенням мобілізації.

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, для Ашану російський ринок є другим за важливістю ринком збуту після Франції. Лише у 2020 році російський Ашан сплатив $167 млн до бюджету РФ.

За підрахунками журналістів, це дорівнює вартості 15 літаків СУ-25, 42 танків, 222 ракет Калібр, або ж 477 тис. автоматів АК-74.

– Ми не можемо дозволити, щоби Росія продовжила отримувати ці кошти, за які потім вбиває українців. Ми хочемо, щоби будь-яким компаніям було соромно працювати із вбивцями. Інститут репутації має працювати, тому ми внесли Ашан до переліку міжнародних спонсорів війни, — наголосив Новіков.

Докладніше про скандал довкола мережі Ашан та реакцію МЗС України можна прочитати у матеріалі.

Фото: НАЗК