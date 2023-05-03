В ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали здание Кремля. Российские СМИ сразу же обвинили Украину в покушении на убийство Путина, и отчитались, что российский президент не пострадал. Украинская сторона назвала атаку дронов по Москве очередной провокацией РФ, чтобы создать себе новый повод для массированного обстрела Украины. О том, как устроен Белый дом Кремля, ночует ли там Путин и мог ли беспилотник долететь из Киева в Москву – читайте в материале Фактов ICTV.

Что известно об атаке дронов на Кремль

Ночью 3 мая вблизи Кремля было слышно два мощных взрыва примерно в 02:30 по московскому времени.

Очевидцы сообщали, что видели искры и дым в небе, а также людей с фонариками у кремлевской стены. На следующий день после обеда в сети начали появляться видео, на которых видно, как неизвестный беспилотник взрывается над крышей Кремля, и начинается небольшой пожар.

Реакция российских властей

В пресс-службе Кремля сразу сообщили, что якобы оба дрона были уничтожены в воздухе, и заявили, что Москва расценивает атаку на резиденцию диктатора как спланированную террористическую акцию и “попытку покушения на Путина”, а также пригрозили — РФ “оставляет за собой право ответить за попытку удара по Кремлю”, после чего Украину всколыхнула масштабная воздушная тревога.

Мог ли Путин быть в здании Кремля во время атаки дронов

Московский Кремль — это одна из крупнейших крепостей, которая, кстати, является культурным наследием ЮНЕСКО. Он считается политическим центром России. У Владимира Путина есть собственная квартира на территории Кремля, где он, как сообщают российские СМИ, проводит политические встречи и даже принимал лидера Китая Си Цзиньпина. Что интересно, на прошлой неделе Путин рассказывал на российском телевидении, что в последнее время часто остается там ночевать, но почему-то именно в эту “роковую” ночь его там не было.

Путин “не пострадал”

Секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что диктатора в момент атаки дронов в резиденции не было, потому что он работает в Огарево.

– В результате террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме, – отметил он.

Почему вероятная атака на Кремль не была попыткой убийства Путина

Марк Галеотти, политолог и эксперт по вопросам безопасности России, сказал, что нападение, скорее всего, не было направлено на самого Путина.

– Он, как известно, редко бывает в Кремле, не говоря уже о том, чтобы оставаться там на ночь, и там не было запланированных утренних встреч или подобных, которые могли бы заставить предположить, что он может находиться там в своей (дворцовой) квартире. К тому же, как я понимаю, достаточно хорошо защищенной. Не совсем бункер, но что-то, что трудно поразить чем-либо, не способным сделать несколько резких поворотов, что сделает его уязвимым, – написал Галеотти в Twitter.

Он отметил, что если это действительно была атака со стороны Украины, что не было доказано, это был, вероятно, “действенный удар, демонстрация способности и декларация о намерениях”. Это скажет России: “Не думайте, что Москва безопасна”.

Реакция Украины

В Офисе президента Зеленского заявили, что никакого отношения к БпЛА над Кремлем не имеют. Украина ведет сугубо оборонительную войну и не поражает объекты на территории Российской Федерации. А то, что произошло ночью в Москве, свидетельствует, что Россия явно готовит масштабный террористический акт против Украины. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует “дроны над Кремлем”.

– Во-первых, Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации. Зачем? Это не решает никакой военной задачи. Но дает основания РФ оправдать свои атаки по гражданским… Во-вторых, мы с интересом наблюдаем за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках РФ. Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля может свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге, – написал в своем Twitter Михаил Подоляк.

Как прокомментировал CNN представитель президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, Россия назвала этот инцидент “террористическим актом”, обвинив Украину в попытке убить президента Владимира Путина, и это обвинение, по словам Никифорова, было скорее направлено против Москвы.

– Теракт – это разрушенные жилые дома в Днепре и Умани, или ракетный удар по путям на Краматорском вокзале и многие другие трагедии. То, что произошло в Москве, очевидно, является эскалацией настроений накануне 9 мая, – сказал он.

Сам президент Зеленский во время брифинга заявил, что мы не атакуем ни Путина, ни Москву.

– Мы боремся за собственную территорию, защищаем свои села и города, нам оружия не хватает именно для этого, мы не можем использовать что-либо где-либо. Поэтому мы не атаковали Путина. Мы это трибуналу оставим, – сказал Зеленский.

Что это было? Видимо, НЛО

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире Радио.Свобода выразил сомнения относительно подлинности того видео, которое только через 12 часов после якобы атаки дронов всплыло в соцсети.

– Там флаг на видео видно, который даже не пошатнулся, и никаких каких-то последствий от этого нет. Если таким образом Россия пытается, это мое личное мнение, не мнение Воздушных сил, показать какую-то эскалацию со стороны Украины, какие-то агрессивные действия, то Россия так делает всегда. Постоянно обвиняя, они даже рассказывают, что мы по своим домам ракетами бьем, собственно, здесь именно такой вариант, – сказал Игнат.

Каким может быть “ответ Кремля”

Никакого ядерного асимметричного удара не будет, хотя кто-то, вроде Медведева, это может заявить, объясняет исполнительный директор UIF Вадим Денисенко.

По его мнению, Кремль может сделать жесткое заявление и даже ударить несколькими Кинжалами по центру Киева.

– Исключать этого нельзя, поэтому будьте осторожны. Хотя вероятность удара именно сегодня относительно небольшая, – сказал Денисенко.

Он отметил, что сейчас главная проблема Москвы — что делать с парадом 9 мая. Отменить — означает слабость власти. Не отменять – опасно, и все начнут говорить о двойниках с тройной силой.

– Путин трус. И это для него самый сложный вопрос.

Денисенко отметил, что судя по всему, в России сейчас появятся конспирологические версии, что беспилотник запустил кто-то из россиян-недругов Шойгу и Герасимова. Теперь Путин должен начать чистки в высшем командовании российской армии. А это как раз на руку тому самому Пригожину.

Мог ли украинский беспилотник долететь до Москвы?

Преодолеть сотни километров и систем противовоздушной обороны и беспрепятственно ударить по зданию Кремля, – это просто абсурд, говорит военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он отмечает, что у России нет никаких доказательств, что это были именно украинские беспилотники. Но если предположить, что такое произошло, то это беспрецедентный удар по репутации Москвы.

– Допустим, если Украина нанесла этот удар, то какие профиты, кроме демонстрации того, что мы это можем сделать, подчеркивания бездарности российской ПВО, что и так уже давно известно, и психологического эффекта? Да, собственно, больше никаких. С другой стороны… С другой стороны, Россия с помощью этого удара может начать оправдывать свои военные преступления, как совершенные, так и готовящиеся к совершению. Просто ей нужен был триггер, спусковой крючок.

Между тем специалист по беспилотникам из Центра военно-морского анализа США Сэмюэль Бендет сказал, что атака на Кремль была осуществлена “относительно опытным оператором”, судя по видео второго рейда беспилотника, “он выглядит так, будто у него тонкие крылья”.

– Это указывает на то, что атака была осуществлена известным оператором, хотя и не обязательно государственным субъектом, с использованием такого беспилотника, как Mugin-5 китайского производства стоимостью 9 500 долларов США. Дроны с фиксированным крылом имеют большую дальность и время полета, чем простые и дешевые квадрокоптеры, а такой аппарат, как Mugin-5, теоретически может летать в течение 7 часов со скоростью около 75 миль/ч, что делает возможной работу на большом расстоянии, – пояснил он.

Аналитики также предполагают, что это мог быть украинский беспилотник UJ-22, который имеет схожую скорость и дальность полета, согласно данным на сайте производителя, но короткие кадры и трудности с развертыванием до четкого изображения означают, что любая точная идентификация невозможна.

Реакция мира

В Соединенных Штатах заявили, что еще собирают доказательства вероятной атаки дронов на здание Кремля и что в Белом доме об инциденте ничего не знали.

– Что бы ни произошло, предварительного предупреждения не было, – сказал представитель США CNN.

Другой чиновник США сказал CNN, что они до сих пор работают над оценкой претензий России и еще не подтвердили утверждение Кремля о том, что Украина пыталась убить Путина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не могут подтвердить российские сообщения о том, что Украина рано утром в среду нанесла удар по Владимиру Путину с беспилотника.

– Мы просто не знаем, мы воспринимаем все, что поступает из Кремля, с большой настороженностью, – сказал он.

Блинкен отметил, что эта война уже является стратегическим поражением России, и США уверены, что Украина вернет себе большую часть своих земель в любом контрнаступлении.

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