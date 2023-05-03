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Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

От Киев за три дня до Путин не пострадал: реакция украинцев на атаку на Кремль

мем москва горить

В ночь на 3 мая неизвестные летательные аппараты “атаковали” Кремль. Один из них взорвался после столкновения, вероятно, с неким снарядом, выпущенным российским ПВО.

Факты ICTV собрали самые лучшие реакции украинского сегмента социальных сетей.

Повар Евгений Клопотенко опубликовал в Telegram видео взрыва, и поинтересовался, видели ли подписчики, как горит?

В комментариях его спросили, какая это прожарка, на что Клопотенко ответил: Medium, но скоро будет well done.

Городской голова Львова Андрей Садовой в Twitter просто иронично подписал видео: Самолеты летят, будем всех бомбить.

А вот так о беспилотниках над Кремлем пошутил общественный активист Сергей Стерненко.

Вот еще подборка мемов из социальных сетей на событие:

Атака беспилотниками на Кремль – реакция сети и мемы

Атака беспилотниками на Кремль – реакция сети и мемы

Атака беспилотниками на Кремль – реакция сети и мемы Атака беспилотниками на Кремль – реакция сети и мемы Атака беспилотниками на Кремль – реакция сети и мемы Атака беспилотниками на Кремль – реакция сети и мемы Атака беспилотниками на Кремль – реакция сети и мемы Атака беспилотниками на Кремль – реакция сети и мемы

Атака беспилотниками на Кремль – реакция сети и мемы

Атака беспилотниками на Кремль – реакция сети и мемы

Ночью 3 мая неизвестные летательные аппараты “атаковали” Кремль. Москва обвинила в этом Киев.

В Кремле заявили, что РФ расценивает атаку на резиденцию диктатора как спланированную террористическую акцию. Кроме того, там назвали это “попыткой покушения на Путина”. Москва также пригрозила, что РФ “оставляет за собой право ответить за попытку удара по Кремлю”.

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