От Киев за три дня до Путин не пострадал: реакция украинцев на атаку на Кремль

В ночь на 3 мая неизвестные летательные аппараты “атаковали” Кремль. Один из них взорвался после столкновения, вероятно, с неким снарядом, выпущенным российским ПВО.

Факты ICTV собрали самые лучшие реакции украинского сегмента социальных сетей.

Повар Евгений Клопотенко опубликовал в Telegram видео взрыва, и поинтересовался, видели ли подписчики, как горит?

В комментариях его спросили, какая это прожарка, на что Клопотенко ответил: Medium, но скоро будет well done.

Городской голова Львова Андрей Садовой в Twitter просто иронично подписал видео: Самолеты летят, будем всех бомбить.

А вот так о беспилотниках над Кремлем пошутил общественный активист Сергей Стерненко.

Вот еще подборка мемов из социальных сетей на событие:

Теперь достаём попкорн и ждём, когда Кремль будет выглядеть вот так: pic.twitter.com/UN8OAhoeY6 — Вестник Стабильности #StandWithUkraine (@vestnikstabilno) May 3, 2023

???? Ми в Автомайдані палили Кремль ще до того, як це стало мейнстримом pic.twitter.com/2uHjldDvSP — Автомайдан (@Auto_Maidan) May 3, 2023

У американських бойовиках, Кремль розйобують штати.

Тим часом українці: pic.twitter.com/YkyHC9RLu5 — Несвятий Аскольд (@unholy_Askold) May 3, 2023

Ночью 3 мая неизвестные летательные аппараты “атаковали” Кремль. Москва обвинила в этом Киев.

В Кремле заявили, что РФ расценивает атаку на резиденцию диктатора как спланированную террористическую акцию. Кроме того, там назвали это “попыткой покушения на Путина”. Москва также пригрозила, что РФ “оставляет за собой право ответить за попытку удара по Кремлю”.

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