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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Минобороны РФ подтвердили ликвидацию двух своих полковников

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

14 мая в Минобороны РФ подтвердили ликвидацию двух полковников.

Таким образом Вооруженные силы Украины уничтожили командира 4 мотострелковой бригады полковника Вячеслава Макарова и заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко.

По данным Минобороны РФ, Вячеслав Макаров, будучи на передовой, лично руководил боем.

Во время отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен. Оккупант погиб во время эвакуации с поля боя.

Евгений Бровко руководил действиями личного состава на другом участке фронта.

Полковник погиб от многочисленных ранений при отражении одной из атак.

Напомним, что накануне украинский военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц сообщал об ударе ВСУ по командному пункту российских войск в Клещиевке Бахмутского района.

По его словам, после удара ВСУ российские захватчики понесли потери.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 445-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны РФ

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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