Взрывы на Киевщине и обстрелы Тернополя: что происходит на 445-й день войны
Последствия атаки Россией Тернополя: двое гражданских ранены
В Тернополе в результате атаки РФ ранены двое гражданских. Есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.
Об этом сообщила Тернопольская ОВА.
Возгорание еще не ликвидировано полностью.
В Херсонской области оккупанты забирают у жителей катера
На временно оккупированной территории Херсонской области военные Российской Федерации отбирают катера у местных жителей.
Об этом сообщил представитель Оперативного командования Юг Владислав Назаров. По его словам, водные катера передают для пользования Вооруженных сил РФ.
— На днях россияне провели катера “официально” и согласно бумагам передали их на баланс военных формирований ВС РФ, — отметил представитель ОК Юг.
В Харькове раздались взрывы
В Харькове поздно вечером громко.
Произошел запуск ракет (С-300) из БНР в сторону Харьковщины.
Взрывы в Тернополе: под атакой промзона
В Тернополе после атаки РФ загорелось нежилое здание, а на месте работают спасатели, сообщил мэр Сергей Надал.