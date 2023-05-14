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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Взрывы на Киевщине и обстрелы Тернополя: что происходит на 445-й день войны

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Последствия атаки Россией Тернополя: двое гражданских ранены
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Взрывы на Киевщине и обстрелы Тернополя: что происходит на 445-й день войны
14 мая, 0:28

Последствия атаки Россией Тернополя: двое гражданских ранены

В Тернополе в результате атаки РФ ранены двое гражданских. Есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.

Об этом сообщила Тернопольская ОВА.

Возгорание еще не ликвидировано полностью.

14 мая, 0:20

В Херсонской области оккупанты забирают у жителей катера

На временно оккупированной территории Херсонской области военные Российской Федерации отбирают катера у местных жителей.

Об этом сообщил представитель Оперативного командования Юг Владислав Назаров. По его словам, водные катера передают для пользования Вооруженных сил РФ.

— На днях россияне провели катера “официально” и согласно бумагам передали их на баланс военных формирований ВС РФ, — отметил представитель ОК Юг.

14 мая, 0:08

В Харькове раздались взрывы

В Харькове поздно вечером громко.

Произошел запуск ракет (С-300) из БНР в сторону Харьковщины.

14 мая, 0:02

Взрывы в Тернополе: под атакой промзона

В Тернополе после атаки РФ загорелось нежилое здание, а на месте работают спасатели, сообщил мэр Сергей Надал.

Война в Украине, Російська агресія
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