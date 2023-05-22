Обстрелы и бои на Белгородщине: что происходит и как реагирует Украина

Днем 22 мая бойцы РДК и Легиона Свобода России сообщили, что полностью освободили населенный пункт Козинка и Гора-Подол в Белгородской области РФ.

Этому предшествовали новости об обстреле контрольно-пропускного пункта Грайворон в РФ. Факты ICTV рассказывают, что сейчас известно о ситуации на Белгородщине.

Как развивались события?

22 мая в соцсетях после полудня начали распространяться новости об обстреле КПП Грайворон. В частности, появилось видео, на котором танк пересек границу и попал на территорию КПП.

Около 14:00 Telegram-канал Легиона России сообщил, что его бойцы вместе с бойцами РДК полностью освободили населенный пункт Козинка Белгородской области.

Чуть более чем через полчаса они сообщили, что прошли Гору-Подол и начали штурм Грайворона.

Российские СМИ также опубликовали разрушенное здание якобы из Горы-Подол.

В пресс-службе Легиона Свобода России в комментарии Суспильному сообщили, что ситуация в Белгородской области РФ сложная.

Там заявили, что Легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда российская армия не сможет обстреливать Украину. По их словам, дальше “будут двигаться к освобождению всей России”.

Российский Telegram-канал Shot со ссылкой на неназванные источники написал также о “бое с украинской ДРГ” возле села Дроновка на границе Белгородской области.

В 17:00 российское агентство ТАСС сообщило о перебоях связи и мобильного интернета в Белгородской области.

Что говорят в Украине?

Военная разведка Украины подтвердила факт проникновения группы на территорию Белгородской области.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Суспильному сказал, что операцию проводят исключительно граждане России на территории Белгородской области для создания “полосы безопасности” для защиты гражданских украинцев.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области РФ и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения.

— Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках, — написал Подоляк в Twitter.

Он также пошутил, что “танки продаются в любом российском военторге” и добавил, что подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России.

Как реагируют в России?

Сначала губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о массированном обстреле Грайворонского городского округа. Впоследствии он сообщил об “украинских диверсантах” на территории округа и двух пострадавших гражданских.

Источник российского пропагандистского издания RT сообщил о захвате дома культуры в селе Гора-Подол. По другой версии, дом культуры захватили в Глотовом.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о “попытке прорыва” в Белгородскую область якобы “украинских диверсантов”.

По словам Пескова, сил и средств на месте достаточно, чтобы “выдавить “украинских диверсантов”.

Впоследствии ряд Telegram-каналов сообщили о “частичной эвакуации” села Козинка, н/п Грайворон, а также о пробках на выезде из Белгорода. В МВД области якобы ввели план Эдельвейс. Там объявили общий сбор сотрудников во всех отделах полиции, пишет Baza.

Фото: Легион Свобода России

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