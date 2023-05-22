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”Полоса безопасности” для защиты украинцев. В ГУР рассказали, что происходит в Белгородской области

Бєлгородська область

22 мая в Белгородской области РФ прогремели взрывы. Позже стало известно, что бойцы РДК проводят операции на территории РФ. В ГУР заявили, что ведутся действия для создания “полосы безопасности”.

Об этом Суспільному сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, операцию проводят исключительно граждане России на территории Белгородской области для создания “полосы безопасности” для защиты гражданских украинцев.

— Так, сегодня Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России, которые состоят из граждан РФ начали операцию по освобождению этих территорий Белгородской области от так называемого режима Путина и оттеснению противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения, — сказал представитель ГУР.

Ранее бойцы Русского добровольческого корпуса и легион Свобода России сообщили, что полностью освободили населенный пункт Козинка Белгородской области, а в Грайворон уже зашли передовые отряды.

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Фото: скриншот

Источник: Суспільне
Андрій Юсов, Белгород, Война в Украине, Россия
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