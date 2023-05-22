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Будет еще хуже. Буданов обратился к солдатам РФ и посоветовал им сдаваться в плен

Кирило Буданов
Фото: Минобороны

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским военным и посоветовал им сдаваться в плен через проект Хочу жить.

Соответствующее видео опубликовано на странице проекта в Facebook.

Буданов отметил, что уже больше года кремлевский режим не может достичь ни одной цели, поставленной в начале вторжения в Украину.

— Я обращаюсь к российским военным. К тем, кому посчастливилось выжить в мясных штурмах и разбитых окопах. Будет еще хуже. У вас есть выбор — умереть или спасти свою жизнь, — говорится в сообщении.

Он рассказал, что в Украине действует государственный проект Хочу жить, который помогает военным РФ.

— Наше подразделение уже вывело сотню солдат РФ через линию фронта. Теперь они в безопасности, живут в нормальных условиях под наблюдением Красного Креста, с трехразовым питанием, возможностью звонить домой и получать посылки. Все оформляются как попавшие в плен во время боя, поэтому в РФ им продолжают начислять и боевые, и зарплату, — рассказал Буданов.

По словам начальника украинской разведки, у россиян будет выбор: пересидеть войну и вернуться домой после нее, или не возвращаться в РФ вообще. Те, кто проходит по проекту Хочу жить, имеют право просить убежище в Украине, а также ряде стран ЕС.

— Вы можете закончить войну уже сейчас. Не стоит ждать, пока вас убьют или тяжело ранят. Обращайтесь в проект Хочу жить, и мы поможем вытащить вас из приближающейся мясорубки, — подчеркнул он.

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Кирилл Буданов, полон, Россия, Украина
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