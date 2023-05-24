Суды в РФ завалены делами солдат, самовольно покинувших фронт – разведка Британии

С января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1 053 дела о самовольном оставлении солдатами фронта.

Это значительно больше, чем за весь 2022 год, отмечают 24 мая в разведке Минобороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве добавляют: российские военные пытались обеспечить дисциплину в своих рядах во время операций в Украине, но, вероятно, проблемы усугубились после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года.

К тому же, отмечают британские разведчики, РФ, пытаясь улучшить дисциплину, акцентирует внимание на поддержании патриотического духа, а не на устранении основных причин разочарования солдат.

Согласно данным суда, большинство солдат, признанных виновными в оставлении позиций, приговорили к условному сроку наказания.

Теперь их вполне могут снова перебросить на фронт.

Напомним, что в апреле в разведке Минобороны Великобритании сообщали о том, что нарушителей дисциплины начали все чаще бросать в зинданы – импровизированные камеры, вырытые в земле и закрытые металлической решеткой.

Наказывали, в частности, российские командиры таким образом солдат за пьянство, а также за попытки расторгнуть контракты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 455-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР

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