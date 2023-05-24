Суды в РФ завалены делами солдат, самовольно покинувших фронт – разведка Британии
С января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1 053 дела о самовольном оставлении солдатами фронта.
Это значительно больше, чем за весь 2022 год, отмечают 24 мая в разведке Минобороны Великобритании.
В британском оборонном ведомстве добавляют: российские военные пытались обеспечить дисциплину в своих рядах во время операций в Украине, но, вероятно, проблемы усугубились после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года.
К тому же, отмечают британские разведчики, РФ, пытаясь улучшить дисциплину, акцентирует внимание на поддержании патриотического духа, а не на устранении основных причин разочарования солдат.
Согласно данным суда, большинство солдат, признанных виновными в оставлении позиций, приговорили к условному сроку наказания.
Теперь их вполне могут снова перебросить на фронт.
Напомним, что в апреле в разведке Минобороны Великобритании сообщали о том, что нарушителей дисциплины начали все чаще бросать в зинданы – импровизированные камеры, вырытые в земле и закрытые металлической решеткой.
Наказывали, в частности, российские командиры таким образом солдат за пьянство, а также за попытки расторгнуть контракты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 455-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: ГУР