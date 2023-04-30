Российские командиры все чаще стали бросать нарушителей дисциплины в зинданы – импровизированные камеры, вырытые в земле и закрытые металлическими решетками.

Солдаты, которые побывали в зинданах, рассказывают, что наказывали их таким образом за правонарушения, в частности за пьянство, а также за попытки расторгнуть контракты.

В разведке Минобороны Великобритании предполагают, что такие наказания продолжаются уже несколько месяцев.

Ведь в первые месяцы полномасштабной войны российских командиров не слишком волновала дисциплина, и они позволяли тем, кто отказывался служить, спокойно возвращаться домой.

Однако уже осенью 2022 года появилось несколько “драконовских” инициатив по улучшению дисциплины в армии РФ.

Еще более серьезной ситуация стала, когда в январе 2023 года на должность командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине назначили Валерия Герасимова.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 431-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР

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