В США рассматривают различные варианты действий после того, как российский диктатор Владимир Путин продолжил массированные обстрелы Украины, несмотря на недавние переговоры о стремлении к миру.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью журналистам Fox News.

Действия США после усиления бомбардировок РФ по Украине

— Я думаю, что все уже на кону, — сказал Бессент.

По его словам, кремлевский диктатор Путин после исторической встречи в Анкоридже и телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский были в Белом доме, действовал абсолютно противоположно тому, что он заявлял и планировал сделать.

На самом деле российский диктатор самым подлым и отвратительным образом усилил бомбардировки, убежден министр финансов США.

Комментируя возможность введения санкций или других действий против России, Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает все возможные варианты.

Он предположил, что в США их очень внимательно рассмотрят на этой неделе.

Министр финансов США обратил внимание, что Путин так и не отказался от нападения на Украину, несмотря на недавнюю встречу с Дональдом Трампом на Аляске в попытке заключить мирное соглашение.

