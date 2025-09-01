У США розглядають різні варіанти дій після того, як російський диктатор Володимир Путін продовжив масовані обстріли України, попри нещодавні переговори про прагнення до миру.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю журналістам Fox News.

Дії США після посилення бомбардувань РФ по Україні

– Я думаю, що все вже на кону, – сказав Бессент.

За його словами, кремлівський диктатор Путін після історичної зустрічі в Анкориджі, та телефонної розмови, коли європейські лідери і президент України Володимир Зеленський були в Білому домі, діяв абсолютно протилежно тому, що він заявляв і планував зробити.

Насправді ж російський диктатор найпідлішим і найогиднішим чином посилив бомбардування, переконаний міністр фінансів США.

Коментуючи можливість запровадження санкцій чи інших дій проти Росії, Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп розглядає всі можливі варіанти.

Він припустив, що у США їх дуже уважно розглянуть цього тижня.

Міністр фінансів США звернув увагу, що Путін так і не відмовився від нападу на Україну, попри нещодавню зустріч з Дональдом Трампом на Алясці в спробі укласти мирну угоду.

