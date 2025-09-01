Ирландия готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином.

Участие Ирландии в гарантиях безопасности для Украины

— Обсудили работу над гарантиями безопасности. Для нас очень важна вовлеченность всех партнеров. Ирландия готова внести свой вклад в обеспечение безопасности, — рассказал глава государства.

По словам Зеленского, у него и премьер-министра Ирландии есть одинаковое видение необходимости усиления давления на Россию, в частности через введение вторичных санкций.

По его мнению, нужно сделать все возможное, чтобы в Москве наконец почувствовали, что полномасштабная война против Украины действительно дорого обойдется России. Только так там начнут думать о том, как ее закончить, подчеркнул президент.

В то же время глава государства отметил поддержку Ирландией европейского будущего Украины. Он подчеркнул, что Украина и Молдова должны двигаться вместе в переговорном процессе.

Кроме этого, президент отметил, что договорился с ирландской стороной о поиске возможностей помощи с финансированием для обеспечения учащихся бесплатным питанием.

