В Палате представителей США должны проголосовать за импичмент министра обороны Пита Хегсета в связи с военными действиями против Ирана. Инициатором процедуры стал республиканец от штата Кентукки Томас Масси.

Об этом сообщает The Hill.

Импичмент Хегсета: когда состоится голосование

Масси вынес на рассмотрение Палаты представителей статьи импичмента против Хегсета за «тяжкие преступления и проступки».

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Конгрессмен присвоил своей резолюции привилегированный статус. Такая процедура обязывает Палату представителей вынести документ на голосование, которое по регламенту должно состояться в течение двух дней.

Масси утверждает, что Хегсет нарушил присягу поддерживать и защищать Конституцию США, а также конституционную обязанность обеспечивать исполнение законов, в частности касающихся ведения войны.

Кроме того, конгрессмен обвинил главу Пентагона в злоупотреблении полномочиями Министерства обороны.

В то же время пока неизвестно, получит ли инициатива Масси достаточную поддержку среди республиканцев.

Конгрессмен и ранее пытался ограничить возможности администрации президента Дональда Трампа продолжать военные действия против Ирана. В частности, он вносил резолюции о военных полномочиях, которые должны были ограничить такие действия без разрешения Конгресса.

Палата представителей уже приняла две резолюции о военных полномочиях. Во время голосования несколько республиканцев выступили вопреки позиции руководства своей партии и поддержали их вместе с демократами.

Согласно резолюции о военных полномочиях, президент США должен прекратить несанкционированное Конгрессом военное участие страны в течение 60 дней, если законодатели официально не объявят войну или иным образом не одобрят операцию.

Для безопасного вывода американских войск президент может получить дополнительные 30 дней.

Как в Пентагоне отреагировали на инициативу в отношении Хегсета

В Министерстве обороны США встали на защиту Хегсета, назвав его “лидером-реформатором”.

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявил, что под руководством Хегсета американский арсенал стал сильнее, а боевой дух и показатели набора в Вооруженные силы США находятся на рекордно высоком уровне.

По его словам, глава Пентагона также сократил бюрократию, создал условия для инноваций и обеспечил потребности американских военных.

Уилсон добавил, что Министерство обороны продолжит работать в соответствии с видением Хегсета.

Конфликт Масси с Хегсетом

Масси, который неоднократно критиковал президента Дональда Трампа, в мае проиграл республиканские праймериз в Кентукки Эду Галрейну, которого поддерживал американский президент.

Хегсет лично приезжал в Кентукки, чтобы поддержать Галрейна – бывшего бойца “морских котиков” и главного соперника Масси.

Во время предвыборной кампании глава Пентагона критиковал конгрессмена, называя его обструкционистом.

– В какой-то момент противостояние становится оправданием для того, чтобы ничего не достигать, – заявлял Хегсет.

Галрейн в итоге победил Масси на праймериз, положив конец его попытке переизбраться в Палату представителей.

Напомним, министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл подал в отставку на фоне конфликта с главой Пентагона Питом Хегсетом, пишут западные СМИ.

Вместе с ним покинул пост и заместитель Дэйв Фицджеральд – после этого в армии США не осталось ни одного руководителя, утвержденного Сенатом.

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